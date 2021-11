Smarriti 300' di calcio in Serie A: cala di oltre 2' il tempo effettivo

Nelle sole prime 12 giornate di campionato, la Serie A ha smarrito trecento minuti di calcio giocato. Questo il dato che risulta dopo un interessante studio effettuato dal Corriere dello Sport: "Cinque ore sacrificate all’altare dei palloni sparati in tribuna e dei battibecchi ad ogni calcio di punizione".

Il quotidiano fa riferimento alla questione del tempo effettivo nel calcio e scrive: "Nei 5 campionati top la durata media di un incontro è 95 minuti e rotti, di cui poco più che 55 trascorsi con il pallone in gioco. L’introduzione del VAR e delle cinque sostituzioni non hanno avuto un impatto evidente sulla durata complessiva del match e il tempo di gioco effettivo. In media il tempo effettivo è sceso a 54 minuti e 20 secondi rispetto ai 56 minuti e 54 della passata stagione".