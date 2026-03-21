Sosta nazionali: 14 giocatori del Napoli via, De Bruyne e Lukaku oltreoceano

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Durante la pausa del campionato ben quattordici azzurri raggiungono le rispettive selezioni. Tra i più attesi il ritorno in nazionale di Big Rom.

De Bruyne e Lukaku convocati col Belgio: ritorno in nazionale con vista Mondiale 2026

Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku volano insieme in nazionale per le amichevoli del Belgio contro Stati Uniti e Messico. Quello estivo sarà il quarto Mondiale condiviso dai due dopo quelli del 2014, 2018 e 2022. Il ct Garcia li ha entrambi inseriti nella lista dei convocati dopo i rispettivi rientri dagli infortuni: Lukaku mancava dalla nazionale da nove mesi, dall'inizio di giugno, mentre De Bruyne aveva indossato l'ultima volta la maglia belga due settimane prima di fermarsi il 25 ottobre.

Italia playoff Mondiale: Meret, Buongiorno, Spinazzola e Politano con gli azzurri contro l'Irlanda del Nord

Quattro dei quattordici giocatori del Napoli impegnati durante la sosta vestono la maglia azzurra della Nazionale italiana: Meret, Buongiorno, Spinazzola e Politano risponderanno alla chiamata di Gattuso per la semifinale playoff con vista sul Mondiale, in programma il 26 marzo a Bergamo contro l'Irlanda del Nord. L'eventuale finale è fissata per il 31 marzo. Il sogno qualificazione riguarda anche altri napoletani: Lobotka punta al Mondiale con la Slovacchia, impegnata contro il Kosovo, mentre Elmas e Hojlund si sfidano da avversari in Macedonia-Danimarca, giovedì prossimo al Parken di Copenaghen.

McTominay, Lang, Olivera e gli altri: tutti i napoletani convocati nelle nazionali durante la sosta

Il giro del mondo del Napoli durante questa sosta è ampio. Milinkovic-Savic è atteso con la Serbia per le amichevoli contro Spagna e Arabia Saudita, mentre Lang raggiunge l'Olanda per i test contro Norvegia ed Ecuador. Gli scozzesi McTominay e Gilmour affronteranno in amichevole Giappone e Costa d'Avorio. Chiude il quadro Olivera, che con l'Uruguay sarà impegnato contro Inghilterra e Algeria. Quattordici partenze, quattordici storie che si intrecciano con il sogno più grande: il Mondiale.