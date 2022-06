Spalletti chiede la conferma della vecchia guardia: si è speso per 4 calciatori

Luciano Spalletti non è andato in escandescenze per il mercato, ma pretende chiarezza.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Luciano Spalletti non è andato in escandescenze per il mercato, ma pretende chiarezza. Secondo Tuttosport, l'allenatore azzurro ha chiesto la conferma della 'vecchia guardia' e si è speso soprattutto per tre calciatori oltre a Kalidou Koulibaly: Victor Osimhen, Fabian Ruiz e David Ospina. Ma le situazioni non sono ancora chiare.