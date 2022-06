Spalletti esulta per Kvaratskhelia e Mathias Olivera: così ha le caratteristiche che ha chiesto

Khvicha Kvaratskhelia e Mathias Olivera sono due calciatori che hanno qualche caratteristica simile. E sono proprio quelle le caratteristiche

Khvicha Kvaratskhelia e Mathias Olivera sono due calciatori che hanno qualche caratteristica simile. E sono proprio quelle peculiarità con cui Luciano Spalletti vuole arricchire il suo organico, come sottolinea il Corriere del Mezzogiorno: "Olivera ha in comune con Kvaratskhelia la ricerca della forza fisica, l’elogio dell’atletismo, quelle risorse che Spalletti ha più volte dichiarato di voler aggiungere, fondamentali per il calcio moderno".