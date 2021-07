Spalletti ha segnato sul taccuino i nomi di tutti i giornalisti: siparietto in avvio

Rigore e relax: il mix gli è riuscito. Si parla delle parole di Luciano Spalletti nella conferenza stampa di presentazione da tecnico del Napoli sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Ha segnato sul taccuino il nome di ogni giornalista che gli si è presentato. Tra il serio e il faceto si è anche concesso il «lusso» di distinguere i 'buoni' dai 'cattivi'. Un divertissement , certo.

Ma due anni senza, benché con lunghe passeggiate in campagna ('è allenante per i piedi') sono stati troppi per non ricominciare sul palcoscenico del calcio con i suoi marchi di fabbrica. Nessuno deve scoprire Spalletti allenatore, ha esperienza internazionale, ha vinto, convinto e soprattutto sa cosa significa lottare per la Champions.