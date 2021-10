Spalletti lavora alle strategie anti-Juric: Osimhen fondamentale col Torino

Meno due giorni alla ripresa del campionato, con il Napoli impegnato in casa contro il Torino. Luciano Spalletti lavora alle strategie anti-Juric, per le quali sarà fondamentale Victor Osimhen, come scrive oggi in edicola Tuttosport: "E da ieri il coach lo ha ritrovato a Castelvolturno per allenarlo su quelle che saranno le strategie da adottare nella gara di domenica pomeriggio contro il coriaceo Torino. Osimhen sarà fondamentale per spezzare il reticolato che Juric sta preparando per provare ad ingabbiarlo. Di forza, con palle contese nell’area granata oppure lanciato nello spazio profondo, Spalletti sa di avere in Victor l’arma più affilata per colpire il Torino".