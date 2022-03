Spalletti pensa al cambio modulo contro il Verona

Non è da escludere - come si legge sul quotidiano Repubblica - che l'allenatore in vista della partita contro il Verona possa optare con un cambio modulo

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it La sconfitta col Milan ha invitato Spalletti a qualche riflessione, non è da escludere - come si legge sul quotidiano Repubblica - che l'allenatore in vista della partita contro il Verona possa optare con un cambio modulo passando dal 4-2-3-1 al 4-3-3 rinforzando il centrocampo in una gara che si preannuncia molto complicata.