Spalletti punta su Osimhen e gli esterni: c'è un ballottaggio in attacco

Il Napoli è una cooperativa del gol, sta crescendo anche il contributo degli esterni offensivi

Il Napoli è una cooperativa del gol, sta crescendo anche il contributo degli esterni offensivi. Per la sfida di domenica, infatti, ritorna il ballottaggio tra Lozano e Politano, Matteo è favorito ma il Chucky è in forma e lo insidia. Insigne ha nella Fiorentina la sua vittima preferita, in serie A contro la Viola ha segnato nove reti. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.