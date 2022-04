Spalletti recupera 3-4 pezzi per il Sassuolo: c'è un azzurro ancora in dubbio

Ospina tornerà tra i pali, Koulibaly dopo il turno di squalifica guiderà di nuovo la difesa, oggi si deciderà per Di Lorenzo

Luciano Spalletti recupererà due, forse tre pedine per la partita di domani contro il Sassuolo: David Ospina, Kalidou Koulibaly, Eljif Elmas e forse Giovanni Di Lorenzo. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno: "Il Napoli sta recuperando anche giocatori importanti: Ospina tornerà tra i pali, Koulibaly dopo il turno di squalifica guiderà di nuovo la difesa, oggi si deciderà per Di Lorenzo che si sta allenando in gruppo ma sarà a disposizione solo se potrà garantire piena brillantezza. È tornato in gruppo anche Elmas, che probabilmente potrà essere una risorsa a gara in corso contro il Sassuolo".