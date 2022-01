Spalletti ritrova una panchina lunga: tre 'titolari' possono tornare con la Fiorentina

Quella di oggi sarà l'ultima gara in totale emergenza per Spalletti che sta ritrovando i suoi uomini migliori. Lo ricorda l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Meret e Malcuit si sono negativizzati ieri, oggi faranno le visite previste dal protocollo e andranno in panchina, Lozano è rientrato a Napoli ieri pomeriggio. Il Chucky anche potrebbe essere aggregato last-minute ai convocati, dopo i test d’idoneità previsti per i guariti dal Covid-19".