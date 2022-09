Spalletti sposa la linea della prudenza per Lozano: andrà in panchina, scelto il sostituto

Ha riportato un trauma cranico, senza però nessuna complicazione. E' abile e arruolabile per stasera, ma contro il Liverpool dovrebbe esserci Politano

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti sposerà la linea della prudenza per quanto concerne Hirving Lozano, uscito anzitempo a Roma contro la Lazio a causa di uno scontro con Marusic. Il Chucky ha riportato un trauma cranico, senza però nessuna complicazione. E' abile e arruolabile per stasera, ma contro il Liverpool dovrebbe esserci Matteo Politano dall'inizio. Il messicano sarà un'arma per la ripresa. A scriverlo è il Corriere dello Sport.