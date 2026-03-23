Spinazzola, il problema è la durata del rinnovo: la situazione
Il Napoli guarda già alla prossima estate con un’idea chiara: ringiovanire la rosa, a prescindere dall’eventuale permanenza di Antonio Conte. A confermarlo è Il Mattino, che accende i riflettori anche sulle situazioni contrattuali di Juan Jesus e Leonardo Spinazzola, entrambi in scadenza.
Secondo il quotidiano, il futuro dei due azzurri resta tutto da definire. Per Juan Jesus e Spinazzola, infatti, le valutazioni sono ancora aperte, con il club che per l’ex Roma sarebbe orientato a mettere sul tavolo soltanto un rinnovo annuale. Su Spinazzola, inoltre, ci sarebbe anche l’interesse della Juventus.
Molto, però, dipenderà dalle scelte di Conte, chiamato a esprimersi sul ruolo che entrambi potranno avere nel progetto tecnico della prossima stagione.
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