Spinazzola, il problema è la pubalgia: dovrà convivere con la problematica
Come sta Leonardo Spinazzola? L'esterno, tra i migliori per rendimenti in questa prima parte di stagione del Napoli, è rimasto ai box nelle ultime gare per dei fastidi che lo hanno tenuto fuori dai giochi. A parlare dell'esterno ex roma è l'edizione odierna de Il Mattino, che spiega come la questione per il laterale sia delicata.
"Spinazzola ha confermato le sensazioni di qualche giorno fa: deve convivere con i problemi di pubalgia che si porta indietro da un po'..." si legge sul quotidiano. Si attendono dunque notizie certe dalla SSC Napoli per comprendere a pieno le sue condizioni e capire se potrà essere disponibile alla ripresa dopo la sosta.
