Sputa sangue, ma avvia l'1-0 del Verona: le pagelle di Di Lorenzo

Dopo un Europeo da incubo, prosegue il periodo no di Giovanni Di Lorenzo. Il terzino del Napoli, nella sconfitta per 3-0 contro l'Hellas Verona, è da 5,5: "Uno dei pochi che ci mette l'anima in modo evidente. Però può e deve fare molto di più. Nella ripresa serve una buona palla ad Anguissa, che colpisce il palo, e spinge di più". Stesso voto per Tuttosport: "Non male in fase offensiva. In fase difensiva, però, diverse sbavature". L'italiano è bocciato con un 5 dal Corriere della Sera e dal Corriere dello Sport: "Da marcatore destro soffre la disorganizzazione collettiva. E non riesce a spingere come potrebbe: per consegne e per il tema della partita".

Insufficienza non grave e match da 5,5 per TuttoNapoli: "Da una sua sgroppata arriva il primo pericolo alla porta dell’Hellas, serve una bella palla ad Anguissa per la traversa. In fase difensiva, però, diverse sbavature". Infine è da 5,5 per TMW: "Il caso dell'estate l'ha responsabilizzato ancor di più, si vede, in campo sputa sangue e macina chilometri più di ogni altro calciatore, arrivando anche a riempire l'area di rigore. Ma sarà ricordato in questo Verona-Napoli solo per il passaggio sbagliato che dà il la all'1-0 del Verona".

I voti

TMW:

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport:

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5,5

TuttoNapoli: 5,5