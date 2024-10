"Sta riscrivendo il concetto di capitalizzazione": Neres sfrutta ogni secondo con Conte

vedi letture

Se in questa fase uno come Neres non riesce a trovare spazio dall’inizio con continuità è proprio perché il collega si sta dimostrando una delle chiavi tattiche imprescindibili

David Neres sta riscrivendo il concetto di capitalizzazione, sfruttando ogni singola opportunità concessa da Conte. Così l'edizione odierna del Corriere dello Sport descrive la capacità di incidere in poco tempo del brasiliano: "Il suo impatto è stato veramente importante. David si sta ritrovando dopo alcune stagioni difficili e sta lavorando sodo: in fase offensiva ha qualcosa di importante e di diverso, ma è molto applicato anche in fase difensiva, dove non possiamo concedere uomini".

Parole del tecnico che, abbinate all’elogio di Politano, spiegano tante cose: se in questa fase uno come Neres non riesce a trovare spazio dall’inizio con continuità è proprio perché il collega si sta dimostrando una delle chiavi tattiche imprescindibili del gioco. Un Insigne 3.0 e un Ciro II. Ma il brasiliano può giocare anche a sinistra: capitava all’Ajax e al Benfica, con Di Maria dall’altro lato".