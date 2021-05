Stadi aperti ai tifosi, piccolo spiraglio per la sfida all'Hellas

“La Lega Serie A tenta il colpo e da tempo chiede che per la chiusura del campionato, il weekend del 15-16 maggio e domenica 23, possa entrare un po’ di pubblico negli stadi”. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica, che spiega come l'ok potrebbe arrivare dunque per quanto riguarda il Napoli per la sfida all'Hellas al Maradona.

"Sembra però impossibile che arrivi il via libera alla penultima, mentre sull’ultima ci sono alcune chance. L’esecutivo è disponibile a permettere l’ingresso a mille persone per impianto, ma Lega e Figc preferirebbero il calcolo basato sulla percentuale di spettatori. La questione è comunque complicata. Il Cts al momento non sembra molto favorevole a dare l’ok alle richieste dalla Lega sulla serie A".