"Stai parlando troppo, vai sotto la doccia!", retroscena Spalletti-Osimhen

Osimhen richiama Anguissa per un fallo su Ostigard in partitella, questo il motivo del nervosismo del bomber nigeriano

Osimhen richiama Anguissa per un fallo su Ostigard in partitella, questo il motivo del nervosismo del bomber nigeriano che costringe Spalletti ad allontanarlo dall'allenamento di ieri pomeriggio. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ricostruisce l'accaduto: "L’arbitro Spalletti lo richiama: «Basta Victor, se lo fai un’altra volta di caccio dal campo». Ma evidentemente l’adrenalina del centravanti non è del tutto scaricata e continua a gesticolare lamentandosi. A quel punto Spalletti, senza scomporsi, conferma quanto anticipato al suo attaccante e lo manda via dal campo. La doccia fredda «Stai parlando troppo, vai a farti la doccia», dice l’allenatore-arbitro con una gestualità chiara".