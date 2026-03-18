Suggestioni dalla Premier, Il Mattino: “Monitorati Calafiori e Tonali"

vedi letture

Il mercato estivo inizia già a prendere forma e, tra suggestioni e possibili scenari, emergono due nomi importanti: Riccardo Calafiori e Sandro Tonali. A fare il punto è Il Mattino, che spiega come il futuro di Calafiori in Inghilterra non appare così solido. Nonostante l’Arsenal non abbia intenzione di privarsene facilmente, qualcosa sembra essersi incrinato nelle ultime stagioni.

“Opportunità da cogliere in Premier? Riccardo Calafiori, non certo di restare in Inghilterra. L’Arsenal non lo venderebbe a cuor leggero, ma qualcosa non sembra essere andata al meglio in queste due stagioni”.

La questione Tonali

Un elemento chiave è stato anche l’infortunio di gennaio, che ha inciso sul suo impiego. Il difensore, infatti, ha trovato poco spazio nella seconda parte della stagione:“Dopo l’infortunio di gennaio, ha giocato titolare solo in una occasione in campionato”.

Parallelamente, in Italia si accendono i riflettori su Sandro Tonali, uno dei profili più ambiti per il centrocampo del futuro. Il giocatore, classe 2000, continua ad attirare l’interesse dei grandi club, tra cui la Juventus.

Sempre secondo il quotidiano: “L’altra carta è quella di Sandro Tonali: classe 2000, la stella del centrocampo della nazionale è seguita anche dalla Juventus”.