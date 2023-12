Tabù Stadium: Osimhen non ha mai segnato in casa della Juve

Come scrive l'edizione odierna del quotidiano Repubblica, Victor Osimhen è rientrato contro l’Atalanta col debutto di Mazzarri in panchina

Come scrive l'edizione odierna del quotidiano Repubblica, Victor Osimhen è rientrato contro l’Atalanta col debutto di Mazzarri in panchina: un assist decisivo per il gol di Elmas ma anche la sensazione di un rodaggio da completare.

Un attaccante come lui - prosegue il quotidiano - ha bisogno di essere al top dal punto di vista fisico per lasciare il segno. Contro Real e Inter non ci è riuscito: sono state tappe di avvicinamento verso la migliore forma. L’obiettivo è mostrarla domani allo Stadium con la Juve. È uno stadio in cui Osimhen non ha ancora segnato. Neppure con l'Inter Osi ha mai segnato, tabù non sfatato domenica. Vuole provarci almeno con la Juve domani.