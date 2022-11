Tardelli: “Maradona provò a ribellarsi alla FIFA, nessuno gli credette”

Marco Tardelli ha scritto un fondo per La Stampa a proposito delle polemiche che si susseguono in Qatar

Marco Tardelli ha scritto un fondo per La Stampa a proposito delle polemiche che si susseguono in Qatar: “Un Mondiale giocato nel posto e nel periodo sbagliato. Tutto quello che è uscito sui giornali in questa settimana si sapeva già da tempo. […] Rispettare i diritti umani è più importante che vincere un campionato del mondo o di aggiungere record alla propria carriera. […] Tanti anni fa il grande Diego Armando Maradona provò a ribellarsi.

Aveva capito come si muoveva la Fifa e cercò di combatterla, ma fu subito soffocato con un imbroglio facendogli così pagare questo suo tentativo di rivolta. Noi non gli credemmo, dicemmo tutti che esagerava e che lo faceva per interessi personali. Caro Diego, ti chiedo umilmente scusa, per non averti appoggiato in questa tua battaglia, avevi visto quello che noi non riuscivamo ancora a vedere, bloccati da un deficit di coraggio che a te invece non è mai mancato”.