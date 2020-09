Tentazione tridente per Gattuso: con Osimhen e Mertens a destra, cambia anche la mediana

Il Napoli ha tre fenomeni in attacco: Dries Mertens, Victor Osimhen e Lorenzo Insigne. E Rino Gattuso ha la tentazione di schierarli tutti e tre insieme. Come? Con il belga sulla destra, come in nazionale, e Lobotka in mediana per dare maggiore verticalità. La soluzione, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe diventare realtà già contro il Genoa. Niente 4-2-3-1 dunque, ma 4-3-3 con la tentazione di questo tridente che si fa sempre più forte.