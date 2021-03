Tocca a Mario Rui e Hysaj: c'è un indizio sulla pace tra Gattuso e il portoghese

La perdita di Ghoulam toglie una soluzione importante che il Napoli aveva appena recuperato, toccherà a Mario Rui e Hysaj alternarsi sulla fascia sinistra. L’ingresso in campo del terzino portoghese per un quarto d’ora circa contro il Bologna è un segnale positivo riguardo ai rapporti interni dopo l’episodio di giovedì in allenamento. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno. Ve lo abbiamo raccontato anche voi: il rapporto tra i due si può ricucire, c'è già stato un contatto.