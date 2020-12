Torino, a Napoli la partita della vita: Giampaolo dovrà salvare la panchina

Contro il Napoli il Torino dovrà giocarsi la partita della vita per salvare l'allenatore e anche il gruppo, ma anche per rendere meno amaro un 2020 che ha riscritto tutti i peggiori record granata. Ne è sicura La Stampa, per la quale l'imperativo in casa granata è invertire il trend anche al fine di salvare la panchina di Marco Giampaolo:

"L'obbligo - si legge - è di cominciare già da questa sera, approfittando di un Napoli spuntato (fuori Mertens, Osimhen e Lozano, ma ci sarà Insigne) e che in difesa dovrà fare a meno di Koulibaly". Anche i granata, però, devono fare i conti con un'infermeria piuttosto affollata: mancheranno infatti Bonazzoli e Millico, oltre a Murru, Ansaldi e Lyanco, quest'ultimo sempre in campo dalla terza giornata e unica certezza di una difesa che continua a cambiare interpreti, senza però trovare il giusto assetto.