Politano recuperato, Repubblica: Conte ha già deciso se schierarlo dal 1'

Matteo Politano ha smaltito l'infortunio ed è nuovamente a disposizione di Antonio Conte, ma l'esterno azzurro non sarà titolare nella delicata trasferta di Torino. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il tecnico salentino opterà per un approccio conservativo. Nonostante il pieno recupero, Politano si accomoderà in panchina contro i granata, una mossa ritenuta la soluzione più logica in un calendario fittissimo.

L'obiettivo è preservare l'attaccante per il decisivo ciclo di gare che attende il Napoli, in particolare la sfida di Champions League in programma solo tre giorni dopo contro il PSV e il cruciale big match di campionato con l'Inter del 25 novembre. Politano sarà un'arma da utilizzare a gara in corso in Piemonte, per poi lasciarlo scatenare negli impegni successivi.