Torino-Napoli, la scelta di Baroni: centrocampo più folto e out un titolare in attacco?

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:30Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle probabili formazioni per la partita di domani tra Torino e Napoli. Per gli azzurri, si legge, Politano e Buongiorno saranno convocati e l'esterno potrebbe anche partire dal 1'. In mediana Gilmour al posto dell'infortunato Lobotka. Dietro Marianucci favorito su Beukema.

Ecco invece le ultime in casa Toro: "Baroni aspetta notizie nel fine settimana dallo staff medico per Anjorin e Ismajli. Intanto prepara il Toro con un centrocampo più folto in vista del Napoli. Gineitis favorito rispetto a Ilic e Vlasic. Tameze verso la conferma in difesa".