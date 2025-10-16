Italia, Repubblica si proietta già al playoff: tra i convocati ci sarà un napoletano in più

Dopo aver centrato i play-off per i Mondiali 2026, il CT azzurro Gennaro Gattuso si prepara a plasmare la sua Italia. Stando a quanto riporta La Repubblica, la programmazione è già in corso e prevede un lavoro intenso a Coverciano, con lunghe sedute video e una miscela di allenamenti tecnici, tattici e atletici mirati.

Parallelamente Ringhio sta monitorando da vicino i papabili per le prossime convocazioni, con l'intenzione di seguire diverse partite dal vivo. Tra i possibili nuovi innesti c'è una notizia che interessa da vicino il Napoli: il difensore Alessandro Buongiorno, rientrato dall'infortunio, è in lizza per un posto nel gruppo. Occhio anche alle sorprese: tra i giovani talenti attenzionati spunta il nome di Ahanor, difensore dell'Atalanta che compirà 18 anni a febbraio.