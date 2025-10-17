Infortunio Rrahmani: nessuna certezza sull'Inter, si procede con cautela

Infortunio Rrahmani: nessuna certezza sull'Inter, si procede con cautelaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:10Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

Amir Rrahmani mancherà anche contro il Torino. Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola fa il punto sulle sue condizioni di salute e soprattutto su quelle che sono le previsioni relative al suo recupero: "Rrahmani punta a Napoli-Inter ma non c'è ancora la piena certezza sui tempi di recupero. Dopo l'incidente di percorso che ha allungato i tempi per il rientro in campo del difensore kosovaro, sia Conte che lo staff medico vogliono procedere con la massima cautela".