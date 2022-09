Torino, Ricci verso il recupero: possibile convocazione per Napoli

Samuele Ricci si sta allenando ancora a parte, non con il resto del Torino, ma Ivan Juric conta di recuperarlo per la partita contro il Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Samuele Ricci si sta allenando ancora a parte, non con il resto del Torino, ma Ivan Juric conta di recuperarlo per la partita contro il Napoli. A scriverlo è Tuttosport, secondo cui l'ex Empoli questa settimana dovrebbe rientrare in gruppo ed essere dunque convocato per Napoli. Dal club, però, filtra cautela: sentisse ancora dolore, Ricci non parteciperebbe al match del Maradona.