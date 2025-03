Torna il Napoli di gennaio? Conte pensa già a 3 novità col Milan

Il Napoli è pronto a tornare a vestire il 4-3-3 finita l'emergenza. Ne parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Focus sul rientro ormai prossimo di Anguissa, Olivera e Neres. Tutti e tre potrebbero già esserci contro il Milan. I primi due rientreranno dagli impegni con le rispettive nazionali e dunque dovranno essere valutare le loro condizioni fisiche.

Ma Conte ha deciso, o quasi: avanti col 4-3-3, ovvero il modulo che a gennaio ha regalato vittorie di prestigio e col quale il Napoli aveva consolidato la prima posizione. Col 3-5-2 sono cominciati i problemi ma non tanto per il modulo, quanto per le tante assenze. Come quella del brasiliano, il cui rientro sarà fondamentale.