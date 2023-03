Torna il settore ospiti! Viminale tiene d'occhio i napoletani: ecco quanti saranno a Torino

Lente d'ingrandimento a Torino per il ritorno dei tifosi del Napoli in trasferta due mesi dopo gli scontri con gli ultras romanisti

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Lente d'ingrandimento a Torino per il ritorno dei tifosi del Napoli in trasferta due mesi dopo gli scontri con gli ultras romanisti, scrive il Corriere dello Sport raccontando che dal Viminale fanno sapere che i napoletani "saranno sotto i riflettori delle forze dell'ordine. Saranno tantissimi: il settore ospiti che è sold-out contiene più di 1.500 posti e molti napoletani residenti in altre regioni hanno già acquistato il biglietto per i restanti settori dello stadio. Intanto si terrà questa mattina l'udienza di convalida degli arresti notificati dalla Questura agli otto ultras coinvolti negli scontri di mercoledì a Piazza del Gesù e sul lungomare di Napoli.