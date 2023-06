Tre amichevoli a Castel di Sangro: già svelato il nome di un'avversaria

Il ritiro a Castel di Sangro durerà quindici giorni, si partirà il 28 luglio e si tornerà a casa il 12 agosto

TuttoNapoli.net

Il ritiro a Castel di Sangro durerà quindici giorni, si partirà il 28 luglio e si tornerà a casa il 12 agosto. In Abruzzo ci saranno tre amichevoli contro squadre straniere, una potrebbe essere l’Antalyaspor, altre verranno stabilite nelle prossime settimane (conterà anche il parere del nuovo allenatore e le disponibilità delle potenziali rivali in base al periodo). De Laurentiis ha annunciato di aver detto no all’invito del Barcellona per il Trofeo Gamper (il Napoli fu già ospite al Camp Nou nel 2011) e al Manchester United per un’amichevole ad agosto. Lo scrive il Corriere dello Sport.