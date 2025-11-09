Niente tifo al Dall'Ara per Bologna-Napoli: il motivo

Una coreografia che ha lasciato tutti a bocca aperta. Prima della gara contro il Brann la curva Bulgarelli ha accolto il Bologna in campo con un serie di fumogeni e di fuochi d'artificio che hanno colorato il cielo sopra il cuore pulsante del tifo rossoblù. Una manifestazione d'affetto che certifica il calore del pubblico rossoblù che sta spingendo con grande affetto la squadra di Vincenzo Italiano.

Contro il Napoli tutto esaurito ma senza tifo

Per la partita contro il Napoli intanto lo stadio sarà tutto esaurito ovviamente ma in curva non verranno esposti in balaustra striscioni né ci saranno tamburi o bandiere come da disposizioni arrivate della Questura. Non ci saranno strumenti di tifo quindi per una partita molto importante per Orsolini e compagni. Che potranno contare sul pubblico come presenze ma senza il solito calore.