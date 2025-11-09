Esterni d'attacco senza gol: astinenza incredibile per Neres e Politano, il dato

Il problema gol c'è eccome. E' vero che il Napoli ha il secondo attacco del campionato, ma è tutta la Serie A che sta segnando poco. Il problema gol, poi, riguarda soprattutto gli attaccanti, esterni offensivi compresi. E proprio sulle cosiddette ali si sofferma l'edizione di oggi del Corriere della Sera:

"Gli esterni corrono ma incidono poco negli ultimi metri. Il dato non è confortante: 4 reti da Anguissa, altrettante da De Bruyne e Mctominay, zero dagli uomini di fascia. Neres e Politano in primis. Il brasiliano conta 305 giorni di astinenza, intervallati da infortuni e spezzoni di partita. Politano è fermo al 30 marzo 2025, gol al Maradona contro il Milan: 220 giorni. Anche Lang non ha ancora trovato la via della rete da quando è arrivato a Napoli".