Tocca ancora a Hojlund, ora c'è bisogno dei suoi gol: da dove nasce il periodo d'appannamento

Il Napoli affronta oggi il Bologna alle 15:00 con una priorità assoluta: ritrovare la via del gol. Come sottolinea il Corriere della Sera, la sterilità offensiva è diventata un'autentica urgenza in questa stagione, con le reti che arrivano col contagocce. La difficoltà non riguarda solo l'appannamento di Rasmus Hojlund, reduce da un infortunio, ma l'intero reparto, colpito da una vera e propria asfissia. La causa principale del momento di Hojlund è l'assenza di Kevin De Bruyne: la "coppia perfetta" è durata poco e il suo stop ha tolto smalto alla squadra di Conte, rendendo opache le prestazioni del danese.

Hojlund, che aveva stupito tutti per la sua capacità di attaccare la profondità e segnare con continuità, è ora smarrito. I suoi gol mancano da più di un mese e, senza le sue reti, la vittoria si complica. Antonio Conte spera che la trasferta di Bologna possa essere il momento della svolta e del ritrovato riscatto per il suo centravanti.