Conte ha trasformato il centro sportivo in un bunker: retroscena da Castel Volturno

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:00Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone

A Bologna per vincere, ma semplice non sarà. Il Napoli non vive un momento brillantissimo, ma può ripartire dal Dall'Ara. Lo scrive La Repubblica: "Al di là degli eccessi qualche scricchiolio c'è stato davvero e il primo a saperlo è Antonio Conte, che ha per questo indossato l'elmetto delle situazioni di emergenza con il suo collaudato pragmatismo, trasformando il centro sportivo di Castel Volturno in un bunker.

Cancellata da prassi - come sempre dopo un impegno in Champions League - la conferenza di fine settimana del tecnico leccese, costretto a fare ancora una volta la conta dei disponibili prima della partenza perl'Emilia".