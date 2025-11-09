Lukaku si fa già sentire in spogliatoio, ma ora ha un altro obiettivo

vedi letture

L'edizione odierna de Il Mattino pone l'accento sul rientro a pieno regime di Romelu Lukaku. Dopo un periodo di assenza, il centravanti belga è tornato a Castel Volturno in settimana, dimostrando immediatamente una forte leadership. Big Rom ha subito cercato di tastare gli umori dello spogliatoio e infondere la carica giusta nei compagni. Anche lontano dalla città, il suo contatto con la squadra non si è mai interrotto, ma ora la sua presenza fisica è un valore aggiunto cruciale.

Il belga ha nella sua testa un unico obiettivo: anticipare tutti e rientrare in campo più velocemente di quanto stabilito da medici e tabelle. Questa "lucida follia" testimonia la sua voglia di essere protagonista fin da subito e guidare il Napoli verso la vittoria già a partire dalla delicata sfida di oggi contro il Bologna.