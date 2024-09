Turchia o Qatar per Osimhen? Gazzetta: "Possibilità vicine allo zero"

Esistono davvero pochissime possibilità che l'attaccante nigeriano possa trasferirsi in questi campionati.

"Le possibilità che Victor Osimhen possa lasciare Napoli in queste ore sono prossime allo zero". Ci sono ancora campionati in cui il calciomercato è aperto, come ad esempio in Turchia e in Qatar. Tuttavia, come sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, esistono davvero pochissime possibilità che l'attaccante nigeriano possa trasferirsi in questi campionati.

"Salvo clamorosi colpi di scena, nessun club dell'Arabia Saudita presenterà un'offerta. Restano aperte le possibilità di un trasferimento in Turchia e Qatar, in queste due nazioni il calciomercato chiuderà più tardi, ma la sensazione è che non arriverà qualcosa" si legge sul quotidiano