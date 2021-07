Tutino e Ounas in vetrina: cinque squadre interessate

Situazioni ancora da definire per Adam Ounas e Gennaro Tutino. Come si legge sul Corriere dello Sport in edicola, per Ounas sono tre le squadre interessate: si tratta di Torino, Verona e Venezia che sperano di avere in rosa l'esterno d'attacco.

Per quanto riguarda Tutino, sempre più apprezzato, c'è da segnalare il forte interesse di Salernitana e Parma.