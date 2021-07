Tutino, Malcuit e Ounas potrebbero restare: decisione spetta a Spalletti

“La decisione spetta a Spalletti e al suo staff, che ieri si è presentato al completo a Castelvolturno". Sull'edizione odierna di Tuttosport si parla dei calciatori che rientrano al Napoli dopo le esperienze in prestito lo scorso anno: "Nell’elenco dei calciatori da portare a Dimaro ci saranno anche alcuni rientri dai prestiti. Come Tutino , bomber neopromosso in A con la Salernitana, oppure Malcuit e Ounas che, tornati dalle esperienze con Fiorentina e Crotone, quasi certamente faranno parte dell’organico che inizierà il campionato il 22 agosto. La decisione spetta a Spalletti e al suo staff, che ieri si è presentato al completo a Castelvolturno.