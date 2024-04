Tutti carichi in spogliatoio: c'è voglia di vendetta contro il Frosinone

Contro il Monza è arrivata una delle migliori prove stagionali per il Napoli. Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola lo spiega così

Contro il Monza è arrivata una delle migliori prove stagionali per il Napoli. Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola lo spiega così: "Calzona prepara a Castel Volturno la partita contro il Frosinone, nello spogliatoio c’è la volontà di prendersi una rivincita sportiva per la pesante sconfitta subita al Maradona in Coppa Italia.

A Monza soprattutto nel secondo tempo, quando il Napoli si è liberato mentalmente, Si è vista la cura della settimana tipo. L’auspicio è che l’intensità nel lavoro possa generare ulteriori passi in avanti anche nella gara contro il Frosinone e in tutti i prossimi impegni, continuando così la rincorsa verso l’Europa. Domenica il Napoli giocherà la quarantaduesima gara stagionale, Calzona e il suo staff quindi gestiscono le forze".