Tuttosport - C'è l'accordo col City, Koulibaly via per 70 mln: già bloccato il sostituto

Kalidou Koulibaly al Manchester City ai primi di settembre. Scrive così l'edizione odierna di Tuttosport, che svela l'intreccio di mercato che dovrebbe riguardare il reparto difensivo.

"A quanto pare il City avrebbe dato un colpo di acceleratore nella trattativa per l’acquisizione del difensore centrale senegalese. In pratica, sarebbe stata messa a punto la stessa operazione che il Napoli ha fatto con il Lille per Gabriel: una sorta di gentlemen agreement per acquistare Koulibaly ai primi di settembre. Immediatamente dopo l’arrivo del bonifico da 70 milioni, sarà possibile girare i 25 milioni al presidente Lopez per definire l’acquisto del difensore brasiliano".