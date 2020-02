Tuttosport esalta gli azzurri: "Ora a -9 dalla Champions, stagione può essere salvata"

Il brutto anatroccolo sta diventando un cigno. Così inizia l'analisi di Sampdoria-Napoli di Tuttosport oggi in edicola, con il quotidiano che sottolinea l'importanza della vittoria azzurra: "Il Napoli - dopo le vittorie con Lazio e Juventus - soffre ma supera anche il test di Marassi con la Sampdoria e si porta a soli due punti dalla zona Europa, nonché a -9 dalla zona Champions. La strada è ancora lunga ma gli azzurri - grazie alla cura Gattuso e ai primi gol in salsa partenopea di Elmas e soprattutto del neoacquisto Demme, oltre che a una perla nel finale di Mertens - possono ancora salvare la stagione. Si lecca le ferite invece la Samp di un rinato Quagliarella, che risale dallo 0-2 al 2-2 in un clima da corrida - tra decisioni arbitrali discusse e animi accesi - ma che poi non riesce a portare a casa almeno un punto: la salvezza resta un obiettivo complicato".