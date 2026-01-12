Tuttosport non ha dubbi: "Scott McTominay ha salvato il campionato"

Scott McTominay ha salvato il campionato. Lo scrive senza usare mezzi termini l'edizione odierna di Tuttosport: "Lo scozzese, con la sua doppietta (4 gol segnati all’Inter da quando gioca in Italia, di cui 3 negli ultimi due scontri diretti), ha riacciuffato un’Inter che già pregustava l’idea di salutare la compagnia mandando il Milan a -5 e il Napoli a -7.

Il pareggio, primo in stagione per i nerazzurri, ha invece cristallizzato la situazione e alla fi ne il grande sconfitto della giornata è stato Massimiliano Allegri che, vincendo a Firenze, avrebbe recuperato due punti a Chivu e altrettanti a Conte. Per l’Inter permane la maledizione dei big match: contro Napoli, Juve e Milan non riesce a vincere da 629 giorni, ovvero dal 2-1 nel derby del 22 aprile 2024, quello che aveva consegnato la seconda stella alla creatura inzaghiana".