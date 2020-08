Tuttosport - Se Lozano parte possibili due arrivi sugli esterni: Boga in pole, altri due nomi

Non una stagione esaltante per Hirving Lozano, con tante difficoltà emerse durante il primo anno al Napoli. Non è detto, dunque, che il messicano resti alle dipendenze di Gattuso e - come riporta questa mattina Tuttosport - l'Everton di Ancelotti sarebbe uno dei club interessati all'ex Psv. Se Lozano dovesse dunque partite - si legge - sarebbero allora due i nomi che il Napoli dovrebbe far entrare sull'esterno: Jeremie Boga (23) resta in cima alla lista di Giuntoli, poi Cengiz Under (23) della Roma e torna in auge anche Milot Rashica (24) del Werder Brema.