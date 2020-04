Tuttosport - Taglio stipendi, ieri Lotito s'è complimentato con Agnelli in video-conferenza

Nella giornata di ieri i club del massimo campionato si sono ritrovati in video conferenza per trattare, fra gli altri argomenti, la riduzione degli stipendi. Per il momento nessuna decisione ufficiale con Juventus, Inter e Cagliari che per ora hanno preso iniziative autonome per tagliare gli ingaggi dei prossimi mesi.

I complimenti di Lotito - C'è però un curioso retroscena che riguarda la giornata. Dopo i dissapori dei giorni scorsi, riporta l'edizione odierna di Tuttosport, il presidente della Lazio Claudio Lotito si è complimentato con Andrea Agnelli per aver subito trovato l'accordo per il taglio degli stipendi.