Udinese-Napoli, probabili formazioni CdS: un solo cambio per Conte

Runjaic e Conte hanno sciolto le ultime riserve in vista di Udinese-Napoli, in programma alle ore 15 al Bluenergy Stadium. Come riportato dal Corriere dello Sport, i friulani dovrebbero disporsi con il 3-5-2: Okoye in porta, difesa a tre con Solet, Kabasele e Bertola; a centrocampo Zanoli ed Ehizibue sugli esterni, con Ekkelenkamp, Karlstrom e Piotrowski in mezzo. In attacco spazio alla coppia Davis-Zaniolo.

In casa Napoli è confermato il 3-4-2-1 delle ultime settimane. Davanti a Milinkovic-Savic agiranno da sinistra a estra Buongiorno, Rrahmani e Beukema. Sugli esterni Di Lorenzo a destra e Spinazzola a sinistra, che torna titolare al posto di Olivera. In mezzo McTominay ed Elmas, preferito ancora a Vergara. Alle spalle di Hojlund ci saranno Lang e Neres.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Solet, Kabasele, Bertola; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Ehizibue; David, Zaniolo

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Spinazzola; Neres, Lang; Hojlund