Conte vuole mantenere la vetta e a Udine se la gioca coi titolari: il motivo
Mantenere la testa della classifica. Questo l’obiettivo di Antonio Conte e i suoi, che questo pomeriggio alle ore 15:00 scendono sul terreno di gioco del Bluenergy Stadium per affrontare l’Udinese, nella quindicesima giornata di Serie A. Nonostante i tanti impegni ravvicinati e i numerosi infortuni che stanno falcidiando la squadra, il tecnico salentino è pronto a ripartire dai titolarissimi.
Una delle due novità di formazione dovrebbe essere rappresentata dal cambio di Politano per Lang come trequartista da affiancare a Neres, dietro la punta Hojlund. L’altra dovrebbe essere l’impiego di Leonardo Spinazzola sulla sinistra, a formare un centrocampo che a destra vedrà l’impiego di capitan Di Lorenzo e al centro la coppia McTominay ed Elmas.
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
