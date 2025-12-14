Conte vuole mantenere la vetta e a Udine se la gioca coi titolari: il motivo

Conte vuole mantenere la vetta e a Udine se la gioca coi titolari: il motivoTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:20Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone

Mantenere la testa della classifica. Questo l’obiettivo di Antonio Conte e i suoi, che questo pomeriggio alle ore 15:00 scendono sul terreno di gioco del Bluenergy Stadium per affrontare l’Udinese, nella quindicesima giornata di Serie A. Nonostante i tanti impegni ravvicinati e i numerosi infortuni che stanno falcidiando la squadra, il tecnico salentino è pronto a ripartire dai titolarissimi.

Una delle due novità di formazione dovrebbe essere rappresentata dal cambio di Politano per Lang come trequartista da affiancare a Neres, dietro la punta Hojlund. L’altra dovrebbe essere l’impiego di Leonardo Spinazzola sulla sinistra, a formare un centrocampo che a destra vedrà l’impiego di capitan Di Lorenzo e al centro la coppia McTominay ed Elmas.