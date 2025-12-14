Conte ha tenuto la squadra in sala video: richiesta specifica per sorprendere l'Udinese

Antonio Conte ha voltato pagina dopo il ko di Lisbona. Come racconta Repubblica, il tecnico del Napoli ha analizzato in sala video con la squadra tutti gli errori commessi contro il Benfica, indicando una linea chiara in vista della sfida di questo pomeriggio a Udine. La richiesta è netta: giocare con maggiore verticalità, saltando quando serve il centrocampo e cercando con più frequenza la profondità, soprattutto se l’Udinese manterrà la difesa alta.

L’obiettivo è far arrivare il pallone più rapidamente alle punte, condizione necessaria per rendere davvero pericolosa la manovra offensiva, aspetto mancato in Portogallo. Il resto dovrà farlo il reparto difensivo, chiamato a ritrovare quella solidità che in campionato aveva garantito il primato. In Friuli il Napoli non può permettersi passi falsi: serve una risposta di squadra per difendere il primo posto e superare l’emergenza infortuni.