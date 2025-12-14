Difesa confermata, ma bisogna ritrovarsi: il Napoli non può sbagliare

di Pierpaolo Matrone

Anche nella partita di oggi pomeriggio contro l'Udinese il Napoli dovrebbe confermare la difesa delle ultime partite: Beukema sul centrodestra, Rrahmani centrale, Buongiorno sul centrosinistra. E anche da loro Antonio Conte si aspetta una reazione, come scrive La Repubblica:

"Il resto del lavoro dovrà farlo il pacchetto arretrato dei campioni d'Italia, che non ha ancora ritrovato la solidità ferrea del campionato scorso. In Friuli la capolista non può sbagliare e serve il contributo di tutti per difendere il primo posto in classifica, in attesa che l'emergenza passi o conceda almeno finalmente una tregua"