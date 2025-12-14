Tocca ancora a Neres e Hojlund: c'è un dato clamoroso sugli ultimi gol

Antonio Conte non rinuncia a Rasmus Hojlund e David Neres contro l'Udinese. Il motivo? Segnano sempre loro negli ultimi tempi. Lo sottolinea il Corriere dello Sport: "Anche a Udine, Conte ha deciso di confermare quasi per intero la squadra rilanciata con il 3-4-2-1 dopo la sosta e il tonfo di Bologna. Un sistema scavato dal passato con due volti in copertina: Neres e Hojlund. I numeri, innanzitutto: considerando le tre giornate successive alla sosta, e dunque le partite giocate dal 22 novembre, David e Rasmus sono risultati due dei tre giocatori coinvolti in più reti in Serie A.

Quattro ciascuno, per la precisione: il brasiliano ha segnato tre gol, due con l’Atalanta e uno con la Roma, e ha servito un assist proprio al collega contro la Juventus; il danese, invece, ha segnato una doppietta alla Juve e poi ha rifinito per Neres sia all’Olimpico sia contro la Dea. E ancora: in due hanno firmato 5 delle 6 reti realizzate dal Napoli nelle ultime tre partite".

